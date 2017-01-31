Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"

31.01.2017 15:51

Мариуполь с самого утра сегодняшнего дня, 31 января, дрожит от сильнейших обстрелов. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По их словам, иногда бывает затишье, но затем боевые действия возобновляются с еще большей силой.

Особенно сильно страдает от боев Левый берег. «На левом опять громко», — пишут местные жители.

Они отмечают, что боевики ведут обстрел из тяжелых орудий, и очень часто начинает работать «Град». «Сейчас продолжают 152 мм, в перемешку с 8−10 выстрелами града», — написал очевидец.

«#Мариуполь прилеты града в районе Талаковки ((«, — добавил этот же пользователь.

«На Мариупольском направлении выкатили много бэх, поставили несколько минометных батарей, веселье началось с новой силой», — также сообщают очевидцы.

«С 13:30 непрерывно работает ствольная артиллерия, минометы 120 мм. Слышно почти во всех районах #Мариуполь», — говорится в сообщениях.

(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).