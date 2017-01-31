- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ15:59
- Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"15:51
- Из-за обстрелов боевиков главы МИД Украины и Дании не могут попасть в Широкино15:38
- Обострение в Авдеевке - это знак Кремля Трампу и приглашение США к сделке15:32
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново15:18
Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"
Мариуполь с самого утра сегодняшнего дня, 31 января, дрожит от сильнейших обстрелов. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По их словам, иногда бывает затишье, но затем боевые действия возобновляются с еще большей силой.
Особенно сильно страдает от боев Левый берег. «На левом опять громко», — пишут местные жители.
Они отмечают, что боевики ведут обстрел из тяжелых орудий, и очень часто начинает работать «Град». «Сейчас продолжают 152 мм, в перемешку с 8−10 выстрелами града», — написал очевидец.
«#Мариуполь прилеты града в районе Талаковки ((«, — добавил этот же пользователь.
«На Мариупольском направлении выкатили много бэх, поставили несколько минометных батарей, веселье началось с новой силой», — также сообщают очевидцы.
«С 13:30 непрерывно работает ствольная артиллерия, минометы 120 мм. Слышно почти во всех районах #Мариуполь», — говорится в сообщениях.
(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, огонь, боевики, обстрелы
- Возле Новотроицкого боевики палили по силам АТО с расстояния 300 м (ВИДЕО)
- Боевики, напавшие на Коминтерново, забирали у жителей все подряд, даже туалетную бумагу
- Битва у моря: как защищают Мариупольское направление (ВИДЕО)
- "Четвёртый день подряд идёт массированный обстрел передовых позиций" - волонтер о кошмарах в секторе "М"
- В районе Горловки боевики наносили целенаправленные огневые удары и пытались прорваться по "зеленке"
- Боевики из активничают на мариупольском направлении: обстреляли мирное село из "Града"
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ15:59
- Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"15:51
- Из-за обстрелов боевиков главы МИД Украины и Дании не могут попасть в Широкино15:38
- Обострение в Авдеевке - это знак Кремля Трампу и приглашение США к сделке15:32
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"16:40
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ15:59
- Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"15:51
- Киев получил ключ от Евровидения15:45
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"