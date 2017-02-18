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Архив - Донецкая область

В Трудовское отправят грузовик со сторойматериалами для восстановления поврежденных домов

18.02.2017 15:22
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В Трудовское отправят грузовик со сторойматериалами для восстановления поврежденных домов

В Трудовское (Донецкая обл.) отправят грузовик со сторойматериалами для  восстановления поврежденных домов. Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью рашисты обстреляли поселок Трудовское, Волновахского района. Разной степени повреждения получили 22 здания. Дал указание срочно установить характер повреждений, укомплектовать грузовик стройматериалов и отправить его в Трудовское", - написал он.

 Как сообщалось, из-за обстрелов боевиками жилых кварталов за минувшие сутки в Донецкой области были повреждены более 20 домов. При этом отмечается, что в Трудовском результате обстрелов боевиков были повреждены более 15 домов.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Трудовая партия Украины, материал, разрушения, обстрелы, Жебривский
 
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