В Трудовское отправят грузовик со сторойматериалами для восстановления поврежденных домов

18.02.2017 15:22

В Трудовское (Донецкая обл.) отправят грузовик со сторойматериалами для восстановления поврежденных домов. Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью рашисты обстреляли поселок Трудовское, Волновахского района. Разной степени повреждения получили 22 здания. Дал указание срочно установить характер повреждений, укомплектовать грузовик стройматериалов и отправить его в Трудовское", - написал он.

Как сообщалось, из-за обстрелов боевиками жилых кварталов за минувшие сутки в Донецкой области были повреждены более 20 домов. При этом отмечается, что в Трудовском результате обстрелов боевиков были повреждены более 15 домов.