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Самые горячие точки Донбасса - 2 августа
02.08.2017 14:29
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный. За минувшие сутки боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня.
В частности, По данным Минобороны, противник 10 раз применял минометы, 5 – вооружение БМП, 13 раз – гранатометы.
В результате боевых действий один боец получил ранения.
Кроме того, вчера около 19.00 в результате обстрела снайпером украинского опорного пункта в Новозвановке получил смертельное пулевое ранение еще один украинский военный.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны
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