На разминирование Донбасса уйдут десятилетия, к этому необходимо готовиться уже сейчас, — Тымчук

16.09.2017 10:47

Относительно проблемы гуманитарного разминирования пишет координатор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Как известно, одно из последствий российской оккупации части Донбасса – огромные территории, которые предстоит разминировать. Это и неразорвавшиеся боеприпасы после обстрелов. Это и минные поля, установленные боевиками без всяких карт. Это и разнообразные самодельные взрывные устройства, изготовленные местными любителями «русского мира» и натыканные где ни попадя. Даже после наступления мира уйдут годы, чтобы нейтрализовать все смертоносные «подарки». Опыт других стран показывает, что процесс может растянуться на десятилетия, информирует еizvestia.com.

Поскольку речь идёт о восстановлении нормальной жизни на контролируемой территории, а также об изгнании оккупантов и реинтеграции Донбасса, правильная организация системы разминирования и законодательное сопровождение – это очень актуальная задача.

Комитет ВР по национальной безопасности и обороне занялся этим вопросом давно. В частности, в марте 2017 г. по инициативе Комитета был проведен весьма представительный круглый стол, в котором приняли участие все силовые ведомства, международный партнеры и заинтересованные гражданские структуры.



По итогам круглого стола были, во-первых, приняты рекомендации экспертов отклонить уже зарегистрированные законопроекты о противоминной деятельности (№5189, автор – народный депутат А.Киселёв, а также №5189-1, внесённый КМУ) и разработать новый документ, который бы отражал общую позицию.

Во-вторых, для подготовки нового законопроекта при Комитете была создана экспертная группа, работу которой координировал мой коллега Андрей Тетерук. Главная особенность нового документа – предлагается создать независимый орган, который будет курировать процесс разминирования, взаимодействуя с силовиками и международными партнерами, осуществлять контроль качества проведённых работ. Этот подход согласован с международными донорами.

Наработки уже оформлены, новый законопроект будет внесен после того, как Парламент согласно процедуре, отклонит уже зарегистрированные.

Казалось бы, процесс идет, всё прозрачно. Но сегодня я узнал о том, что в понедельник 18.09 состоится круглый стол «Гуманітарне розмінування як обовязок держави». Он буде проходить на площадке Верховной Рады, но в обход профильного Комитета.

Ни руководство комитета, ни сотрудники секретариата, которые уже много сделали для отработки законопроекта по гуманитарному разминированию, к процессу не привлечены. Большинство членов комитета вообще ничего не знают о данном мероприятии.

Возникает несколько вопросов.

Во-первых, к чему такая кулуарность и несогласованность действий с профильным Комитетом?

Во-вторых, судя по программе мероприятия, снова будет попытка обосновать необходимость отдать гуманитарное разминирование на откуп исключительно Минобороны (разминирование местности в интересах войск во время боевых действий и гуманитарное разминирование — это разные вещи). Это шаг назад по сравнению с тем, что уже достигнуто в процессе обсуждений.

В-третьих, заявлено выступление представителей организации «The Halo Trust». Не будем спорить, это известная структура, занимающаяся разминированием. Но не единственная. Почему такая избирательность?

Главный вопрос – зачем дублировать процесс, если все равно этим будет заниматься Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, как профильный? И именно Комитет будет принимать решение по движению законопроектов? Все параллельные наработки либо попадут в Комитет, либо просто зависнут в воздухе.

Организаторы данного мероприятия задекларировали цель – объединить усилия для создания эффективной системы противоминной деятельности по гуманитарному разминированию. Но пока всё выглядит с точностью до наоборот – как распыление сил и неэффективное использование ресурсов.

Хотелось бы услышать пояснения.

Источник: news.eizvestia.com



