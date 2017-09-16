- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска16:50
- ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА13:50
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье13:04
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война12:43
На разминирование Донбасса уйдут десятилетия, к этому необходимо готовиться уже сейчас, — Тымчук
Относительно проблемы гуманитарного разминирования пишет координатор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Как известно, одно из последствий российской оккупации части Донбасса – огромные территории, которые предстоит разминировать. Это и неразорвавшиеся боеприпасы после обстрелов. Это и минные поля, установленные боевиками без всяких карт. Это и разнообразные самодельные взрывные устройства, изготовленные местными любителями «русского мира» и натыканные где ни попадя. Даже после наступления мира уйдут годы, чтобы нейтрализовать все смертоносные «подарки». Опыт других стран показывает, что процесс может растянуться на десятилетия, информирует еizvestia.com.
Поскольку речь идёт о восстановлении нормальной жизни на контролируемой территории, а также об изгнании оккупантов и реинтеграции Донбасса, правильная организация системы разминирования и законодательное сопровождение – это очень актуальная задача.
Комитет ВР по национальной безопасности и обороне занялся этим вопросом давно. В частности, в марте 2017 г. по инициативе Комитета был проведен весьма представительный круглый стол, в котором приняли участие все силовые ведомства, международный партнеры и заинтересованные гражданские структуры.
По итогам круглого стола были, во-первых, приняты рекомендации экспертов отклонить уже зарегистрированные законопроекты о противоминной деятельности (№5189, автор – народный депутат А.Киселёв, а также №5189-1, внесённый КМУ) и разработать новый документ, который бы отражал общую позицию.
Во-вторых, для подготовки нового законопроекта при Комитете была создана экспертная группа, работу которой координировал мой коллега Андрей Тетерук. Главная особенность нового документа – предлагается создать независимый орган, который будет курировать процесс разминирования, взаимодействуя с силовиками и международными партнерами, осуществлять контроль качества проведённых работ. Этот подход согласован с международными донорами.
Наработки уже оформлены, новый законопроект будет внесен после того, как Парламент согласно процедуре, отклонит уже зарегистрированные.
Казалось бы, процесс идет, всё прозрачно. Но сегодня я узнал о том, что в понедельник 18.09 состоится круглый стол «Гуманітарне розмінування як обовязок держави». Он буде проходить на площадке Верховной Рады, но в обход профильного Комитета.
Ни руководство комитета, ни сотрудники секретариата, которые уже много сделали для отработки законопроекта по гуманитарному разминированию, к процессу не привлечены. Большинство членов комитета вообще ничего не знают о данном мероприятии.
Возникает несколько вопросов.
Во-первых, к чему такая кулуарность и несогласованность действий с профильным Комитетом?
Во-вторых, судя по программе мероприятия, снова будет попытка обосновать необходимость отдать гуманитарное разминирование на откуп исключительно Минобороны (разминирование местности в интересах войск во время боевых действий и гуманитарное разминирование — это разные вещи). Это шаг назад по сравнению с тем, что уже достигнуто в процессе обсуждений.
В-третьих, заявлено выступление представителей организации «The Halo Trust». Не будем спорить, это известная структура, занимающаяся разминированием. Но не единственная. Почему такая избирательность?
Главный вопрос – зачем дублировать процесс, если все равно этим будет заниматься Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, как профильный? И именно Комитет будет принимать решение по движению законопроектов? Все параллельные наработки либо попадут в Комитет, либо просто зависнут в воздухе.
Организаторы данного мероприятия задекларировали цель – объединить усилия для создания эффективной системы противоминной деятельности по гуманитарному разминированию. Но пока всё выглядит с точностью до наоборот – как распыление сил и неэффективное использование ресурсов.
Хотелось бы услышать пояснения.
Источник: news.eizvestia.com
Теги: Донбасс, оккупация, разминирование, круглый стол
- Донбасс вернется в состав Украины раньше Крыма - Кравчук
- Оккупанты Донбасса жалуются: их провоцируют и даже убивают
- Украина готовит для "донбасских республик" ров, вал и колючую проволоку?
- Украина не сможет освободить оккупированный Донбасс военным путем - Тука
- Пушилин рассказал, как украинские банки могут взыскать долги на оккупированных территориях
- Окупанты 34 рази обстріляли Донецький напрямок, 17 - Маріупольський та 7 - Луганський
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска16:50
- ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА13:50
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье13:04
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война12:43
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В каких случаях вас может остановить дорожная полиция22:23
- Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой 22:05
- В Москве майор полиции зверски избил официантку21:48
- "Первого русского убил в 15": сеть довела до слез история о Яценюке-боевике21:28
- "Дети сами спасали друг друга" – мать ребенка, пострадавшего во время жуткого пожара в одесском лагере21:15
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму21:07
- Вблизи аэродрома Борисоглебск разбился самолет: пилоты живы20:49
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- Радужная терапия: как цвета могут повлиять на здоровье14:25
- Инфаркты больше грозят бедным людям - исследование врачей09:47
- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Импортный уголь = российский21:24
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам14:46
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»
- Украинцы требуют запретить Рабиновича
- Эксперты раскрыли проблему боевиков "ДНР"
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война