Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кабакаев: на донецком направлении есть погибшие

26.11.2017 07:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабакаев: на донецком направлении есть погибшие

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакев сообщил о новых потерях в зоне АТО.

"Опять у нас погибли ребята. За последние несколько часов был плотный обстрел наших позиций на донецком направлении, мы дали достойный ответ, но у нас есть погибшие, - написал Кабакаев в конце минувших суток. - Каждый день у нас погибшие и раненые. За все это в ответе Путин и его окружение, которое развязало войну. Если он хотел войти в историю, то он войдёт, как тиран и диктатор".



Теги: Донбасс, АТО, потери, Кабакаев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх