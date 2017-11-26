Кабакаев: на донецком направлении есть погибшие

26.11.2017 07:27

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакев сообщил о новых потерях в зоне АТО.



"Опять у нас погибли ребята. За последние несколько часов был плотный обстрел наших позиций на донецком направлении, мы дали достойный ответ, но у нас есть погибшие, - написал Кабакаев в конце минувших суток. - Каждый день у нас погибшие и раненые. За все это в ответе Путин и его окружение, которое развязало войну. Если он хотел войти в историю, то он войдёт, как тиран и диктатор".