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Рада отменила админарест за незаконный въезд в ОРДЛО

27.02.2018 13:12
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Рада отменила админарест за незаконный въезд в ОРДЛО

Верховная Рада отменила административный арест за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и незаконное пересечение государственной границы. За принятие в целом законопроекта №5442 проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, сообщают "Українські новини", передает 62.ua.

Своим решением Рада изъяла из ст. 204-1 (незаконное пересечение госграницы) и ст. 204-2 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) Кодекса об административных правонарушениях наказание в виде админареста до 15 суток.

Также Рада ввела штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 190 гривен) за нарушение порядка въезда в зону проведения антитеррористической операции или выезда из нее.

Кроме того, Рада ввела административную ответственность за невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения о запрете въезда в Украину, предусмотрев штраф от 100 до 300 минимумов (1,7-5,1 тыс. гривен).

Предусмотрено, что дела об админнарушениях, подсудные судам, расположенным на территорию аннексированного Россией Крыма, рассматриваются местными судами по месту выявления нарушения.

Напомним, порядка въезда на временно оккупированную территорию определен Службой безопасности Украины. Чтобы посетить ОРДЛО, нужно получить разрешение спецслужбы.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, суд, арест, СБУ, отмена, Верховная Рада, КПВВ
 
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