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СБУ провела операцию по захвату российского танкера, блокировавшего украинских военных в Керченском проливе

25.07.2019 16:29
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СБУ провела операцию по захвату российского танкера, блокировавшего украинских военных в Керченском проливе

Сотрудники СБУ и военная прокуратура провели захват российского танкера, что напал на украинские суда в Керченском проливе.

Об этом сообщили в СБУ, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что на Кубани задержали судно Lizori, на борту присутствует 14 украинских граждан. Так, отмечается, что к СБУ попал танкер под российским флагом. Именно это судно, по утверждению сотрудников спецслужб, атаковало украинские корабли в Керченском проливе. Российский танкер NEYMA в данный момент ходит под именем NIKA SPIRIT. Отмечается, что именно этот танкер напал на украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, вследствие чего в российском плену оказалось 24 украинских моряка, которые находятся там по сей день. Отмечается, что СБУ готовится подать документы в суд, благодаря чему судно арестуют как вещественное доказательство. Танкер был задержан на подходе к Одесской области.



Теги: Россия, Донбасс, суд, судно, арест, прокуратура, Керченский пролив, СБУ, танкер, захват
 
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