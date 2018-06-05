Жителей Константиновки напугали взрывы в небе и на земле

05.06.2018 19:19

Сегодня утром жители Константиновки были всерьез напуганы взрывами за околицей города. По неофициальной информации в районе села Александро-Шультино в Константиновском районе был сбит беспилотный летательный аппарат, пишет Знамя индустрии.

Только недавно эту информацию подтвердили в штабе операции Объединенных сил. В опубликованном в соцсети сообщении рассказали, чей был беспилотник.

- Утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10». Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель. Русское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба, – сообщает пресс-служба штаба ООС.