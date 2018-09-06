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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения ООС, кроме КПВВ «Станица Луганская», который закрыт до 7 сентября на ремонт, открылись согласно графику и работают в штатном режиме.
По состоянию на утро 6 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск в сторону Бахмута 35 авто, в Горловку 40.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 60.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
7:40 Майорск укр. пост в Горловку - 40 авто.
8:35 Пеших Майорск в Горловку нет.
КПВВ «Марьинка»
Нет данных.
КПВВ «Новотроицкое»
7:35 На Еленовке в Марик до поворота, льгота до середины Еленовки.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ООС
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