Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября

06.09.2018 08:58

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения ООС, кроме КПВВ «Станица Луганская», который закрыт до 7 сентября на ремонт, открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

По состоянию на утро 6 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 35 авто, в Горловку 40.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 60.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

7:40 Майорск укр. пост в Горловку - 40 авто.

8:35 Пеших Майорск в Горловку нет.

КПВВ «Марьинка»

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое»

7:35 На Еленовке в Марик до поворота, льгота до середины Еленовки.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.