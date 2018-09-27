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Боевики атакуют и гибнут: военные рассказали о ситуации на Донбассе
За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась контролируемой украинскими военными.
Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает segodnya.ua.
Как отмечается, боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Из минометов 120-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружения боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток два боевика были уничтожены, еще двое получили ранения.
"С начала суток враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Свободный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также по защитникам Новотошковское, что на Луганщине, оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди наших защитников нет",– говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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