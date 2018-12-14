В «ДНР» заявили о ранении мирного жителя в Донецке

14.12.2018 12:34

В неподконтрольном украинским властям Донецке получил ранение мирный житель. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Вчера (13 декабря – прим. ред.) в Доме культуры в поселке шахты "Трудовская" во время выдачи гуманитарной помощи ранен местный житель. Мужчина получил легкое ранение, от госпитализации отказался», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что «анкетные данные мужчины устанавливаются».

Источник: https://dnews.dn.ua