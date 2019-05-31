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Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
В результате обстрела в селе Веселом под неподконтрольным Украине Донецком ранены восьмилетняя девочка и пожилой мужчина. Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, пишет ДонПресс.
По его словам, в 20:00 в результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по переулку Вольный, 49 осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения. Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по переулку Вольный, 47.
Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в столичную больницу № 21. Ребенку медицинская помощь оказана на месте.
Кроме того, есть информация о повреждении еще одного жилого дома по адресу: Краснопартизанская, 56.
Теги: Донецк, Донбасс, ребенок, мужчина, ранение, обстрелы
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