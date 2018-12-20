В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д

20.12.2018 08:21

Что происходит в городе, находящимся под контролем “ЛНР”, через линию разграничения от соседней Попасной (под контролем Украины)? Местный житель, анонимность которого мы сохраняем, рассказал редакции о том, что творится в оккупированном “русскими освободителями” Первомайске, пишет debaltsevo.com.

– Город уничтожается, из зданий, где что-либо было, всё выносится – налицо узаконенное мародёрство. В частности – бывшее здание Налоговой Первомайска, бывшая школа №11. Двери при входе сорваны, все кабели вырваны по канавкам в стенах, видно и на земле вырытые траншеи – тоже кабели выкопаны.

Здание Менжинской больницы разграблено. В больнице “при хунте” был произведён капитальный ремонт. Здание пострадало снаружи от боевых действий, но не катастрофически. Внутри здесь всё растащили – даже рентген-аппарат исчез. Вынесено всё: трубы, проводка, чугунные радиаторы…

Обувная фабрика – тоже в своё время слышны были звуки демонтажа.

Депо “ПервомайскПогрузТранс” ГП “Первомайскуголь” – разграблено (на фото). К зданию страшно подходить. Кстати, пока фотографии были опубликованы, локомотив уже, возможно, ушёл на металлолом.

Последние фото – станция Менжинского. До прихода “русского мира” здесь работали дежурная, радист, начальница станции…

Некоторые пишут в соцсетях (в частности группа “Первомайск” в “Одноклассниках”), что город оживает. То, что мародёрство стало нормой – это называется “оживает”?! Многие не вернутся сюда, потому что некуда возвращаться.

По вечерам чаще стали бахать явно не миномёты.