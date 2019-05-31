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ВСУ в Доломитном разобрались с боевиком "Беркута" - террорист Чабан стал "грузом 200"
Бойцы ООС под Доломитным 27 апреля ликвидировали наемника армии РФ Виктора Чабана. О потери в рядах "ДНР" рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
48-летний боевик Виктор Чабан был ликвидирован ВСУ около месяца назад - 27 апреля. Случилось это в поселке Доломитном, половина которого захвачена террористами "ДНР".
Важно отметить, что наемник Чабан был ярым любителем "русского мира". Статус на его странице в соцсети гласит: "Мы русские, мы победим".
Чабан известен украинскому порталу "Миротворец". По его данным, он орудовал в 3-й ОМБр террористической "ДНР", известной как "Беркут". Террорист был рядовым в пулеметном отделении данной группировки. Родом Чабан из города Бунге (быв. Юнокоммунаровск), который сегодня оккупирован гибридной армией РФ.
Теги: Донбасс, террорист, ДНР, ВСУ, погиб
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