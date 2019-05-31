ВСУ в Доломитном разобрались с боевиком "Беркута" - террорист Чабан стал "грузом 200"

31.05.2019 22:36

Бойцы ООС под Доломитным 27 апреля ликвидировали наемника армии РФ Виктора Чабана. О потери в рядах "ДНР" рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

48-летний боевик Виктор Чабан был ликвидирован ВСУ около месяца назад - 27 апреля. Случилось это в поселке Доломитном, половина которого захвачена террористами "ДНР".

Важно отметить, что наемник Чабан был ярым любителем "русского мира". Статус на его странице в соцсети гласит: "Мы русские, мы победим".

Чабан известен украинскому порталу "Миротворец". По его данным, он орудовал в 3-й ОМБр террористической "ДНР", известной как "Беркут". Террорист был рядовым в пулеметном отделении данной группировки. Родом Чабан из города Бунге (быв. Юнокоммунаровск), который сегодня оккупирован гибридной армией РФ.