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Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря
Сегодня, 22 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе кроме «Новотроицкого» работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.
При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Приходько: «8:57. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:35 (мск) на пункте пропуска 210 автомобилей, 46 автобусов и микроавтобусов, до 430 человек пешей очереди».
Инна: «10:32. Горловка на выезд. Муж стоит 4 часа. Продвинулся на 30 м. Льгота половина основной. До шлагбаума полиции еще не добрался»;
Дарья: «12:02. Майорск в Горловку сразу на проверку»;
Susy64: «13:00. Горловка – Бахмут. Полная сетка. Машин за шлагбаум за поворот».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Артем: «5:08. Где-то в 5:20 (мск) я подъехал – было далеко на мосту»;
Сергей: «6:23. В общей очереди около 190 машин. Льгота еще машин 80»;
Ната:»6:36. На Каргиле в 7:00 (мск) общая очередь была почти от поворота на Текстильщик»;
Мира: «8:39. Основная далеко на мосту (220+ машин), льготка около Льготка около 130. Продвинулись 2 раза»;
Мира: «9:01. Каргил в сторону Украины: пеших очень много (посчитать тяжело, стоят толпой), 13 автобусов.
Ольга: «10:43. Каргил (въезд в ДНР) перед блок-постом около 30 льготы и 40 машин основной очереди»;
Александр: «11:07. Каргил. 12:06 (мск). Льгота до моста. Основная на мосту»;
Дмитрий: «12:49. Каргил на въезд в Донецк машин 70 основной и 40 льготы»;
Анатолий: «13:41. Каргил из Донецка основная и льгота на мосту»;
Анатолий: «14:11. Каргил на Донецк 110 общей и 80 льготы».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Ксения: «9:19. Еленовка работает в штатном режиме с 8 утра (мск), знакомые в начале шестого утра там были 5 в очереди, проехали пост в начале 9, сейчас все стоят на 0 украинском, предположительно начнут пропускать в 12 часов по украинскому времени. Всем хорошей поездки».
Александра: «10:16. На Перлине 350 машин»;
Юлия: «11:01. Очередь до того поста, где раньше давали талоны»;
Дарья: «11:11. На Перлыне жесть»;
TuC0: «11:47. На Донецк на Новотроицком машин до малого мостика»;
Дарья: «11:57. Пошло движение всех пеших. Машины стоят в Украину»;
Дарья: «12:12. Украина пускает очень живенько»;
Дарья:»12:20. Перлына. Уже из Украины поехали машины в сторону Еленовки. Машин очень много, очень. Но пускают пока хорошо»;
Дарья: «12:34. На Еленовке на выезд машин очень мало. Пока мало. На Перлыну пеших все прибывает и прибывает. Со стороны Волновахи приехал первый автобус»;
Виктор: «12:54. На Новотроицке в сторону Донецка очередь до моста. Движение нормальное»;
Елена: «14:11. Перед Новотроицким постом 20 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Владимир: «7:31. Октябрь на Мариуполь на 8:30 (мск) очередь в селе, дальше магазина»;
Алексей: «7:35. На Гнутово 250 машин. И 80 льгота»;
Марина: «8:24. На 8:30 (мск) в Верхнешироковском в сторону Мариуполя очередь до середины Куликово, льгота до камышей. Пока стоим»;
Наталья: «8:59. На Октябре в сторону Мариуполя льготы 40 и основной +-150. Движение есть».
Bad: «10:24. Октябрь до МАГАЗИНчика»;
Наталья: «10:43. На Октябре основная в камышах. Льготная почти такая же. Движение хорошее, и основная движется намного лучше льготной. Запускают 10 основной и 3 льготы. За 2 часа впереди у нас чуть больше 20 машин. А занимали в середине Куликово»;
Елена: «11:59. Приехали на Куликово в 8:20. Стали 86-ми в общую очередь. Льготы было 40 машин. Суперльгота и перевозы шли отдельными косяками. Таможню ДНР прошли за 3 часа. Протяжки были примерно каждые 15-20 минут. На МВД ДНР простояли 25 минут»;
Mila: «12:13. Октябрь: 30льготы, основная до магазина».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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