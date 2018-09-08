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Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября
Сегодня утром, 8 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ «Станица Луганская», который откроется сегодня в в 12:00, открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, сообщает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,1 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 10105 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10720 человек и 1950 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8925 человек и 1785 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4315 человек и 1005 транспортных средств.
Сегодня утром в КПВВ ожидали проезда 240 авто:
КПВВ «Майорск» – 30/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Ростислав: «8:31. "Каргил" из Донецка очередь со съезда с трассы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ООС
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