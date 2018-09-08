Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября

08.09.2018 09:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября

Сегодня утром, 8 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ «Станица Луганская», который откроется сегодня в в 12:00, открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, сообщает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,1 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10105 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10720 человек и 1950 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8925 человек и 1785 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4315 человек и 1005 транспортных средств.

Сегодня утром в КПВВ ожидали проезда 240 авто:

КПВВ «Майорск» – 30/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ростислав: «8:31. "Каргил" из Донецка очередь со съезда с трассы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх