Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября

08.09.2018 09:21

Сегодня утром, 8 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ «Станица Луганская», который откроется сегодня в в 12:00, открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, сообщает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,1 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10105 человек и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10720 человек и 1950 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8925 человек и 1785 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4315 человек и 1005 транспортных средств.

Сегодня утром в КПВВ ожидали проезда 240 авто:

КПВВ «Майорск» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ростислав: «8:31. "Каргил" из Донецка очередь со съезда с трассы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.