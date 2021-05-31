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В ОП назвали условие проведения референдума по Донбассу
В Офисе президента Украины назвали условие проведения референдума по Донбассу. Это будут делать, если переговоры по Донбассу будут требовать такого шага. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
На недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос, который стоит вынести на референдум - ситуация на Донбассе. Однако, по словам Подоляка, это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование.
"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", - отметил Подоляк.
Он заявил, что какого-либо вопроса на референдум или решения в нарушение нашей Конституции не может быть даже гипотетически.
Теги: Донбасс, президент, офис, Конституция, референдум
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