Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

21.10.2022 09:00

За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг стрелял:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Першотравневое, Стельмаховка, Терны и Ямполовка;

- на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спирное, Иванград и Яковлевка;

- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы в районах Временки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.