Донбасский клуб обыграл чемпиона Великобритании

20.11.2016 17:31

В третьем матче полуфинального раунда Континентального кубка ХК «Донбасс» (Донецк) завоевал три очка, обыграв чемпиона Великобритании - «Ноттингем» - в основное время.



Дончане (которые после оккупации Донецка базируются в Дружковке) с перевесом в две шайбы обыграли лидера группы – британский «Ноттингем». Открыть счет дончанам удалось во втором периоде. Результативную атаку соорудили Денис Кочетков и Виктор Захаров. Первый ассистировал – второй в касание забил.

Вскоре удвоить перевес гостей мог Мартиньш Яковлевс. Латвийский защитник «Донбасса» дважды атаковал ворота с острого угла, однако после первой попытки шайба угодила в штангу. А второй – сетку с внешней стороны.

Тем не менее, сделать счет 2:0 в свою пользу гостям удалось. В дебюте третьего периода второй раз капитулировать голкипера «Ноттингема» заставил Егор Егоров.

Правда, сохранить свои воротам на «замке» дончанам не получилось. На 49-й минуте уверенную игру в «рамке» Царегородцева прервал своим броском Моран.

Зато когда Кори Нильсон попытался пойти ва-банк и перевести игру в овертайм, выпустив шестого полевого, «Донбасс» забил в третий раз. Шустрее всей защиты оппонента оказался Олег Шафаренко, который сначала отправил в ворота шайбу, а затем проскользил в них и сам, сообщает пресс-служба "Донбасса".



«Ноттингем» Великобритания – «Донбасс» Украина – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Шайбы: 0:1 Захаров (Кочетков), 27:28, 0:2 Егоров 42:58, 1:2 Моран (Кудро, Калус), 48:46, 1:3 Шафаренко, 59:33.



