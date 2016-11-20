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"Донбассовцы" уступили датчанам
Как и во встрече первого игрового дня Континентального Кубка, в матче с датским "Одесне" именно ХК "Донбассу" (Донецк) удалось открыть счет. Но не победить.
Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Роман Благой, который сначала оставил за спиной защитника, а затем после пары обманных маневров мощно бросил с близкого расстояния – шайба рикошетом от голкипера опустилась за линию ворот.
Счет 0:1 сохранялся чуть больше четырех минут. Хозяева восстановили равенство усилиями Митчела и Романо – первый сделал передачу от правого борта, а второй в касание переиграл Царегородцева – 1:1.
Во втором периоде забитых голов не было, а вот по-настоящему острых моментов хоть отбавляй. Чаще и опаснее атаковали дончане и это при том, что они трижды оставались в меньшинстве. Героем 20-минутки стал Галански, который сначала не позволил отличиться броском от синей линии Победоносцеву, а затем выиграл дуэль у Никифорова.
Впервые выйти вперед хозяевам удалось на 44-й минуте. Играя в большинстве, защитник "Оденсе" решился атаковать от синей линии – бросок получился не сильным, но рикошетом от Тони Романо шайба проскочила в сетку – 2:1.
К сожалению для дончан, именно эта шайба стала решающей во встрече и победной для "Оденсе".
"Оденсе" Дания – "Донбасс" Украина – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Шайбы: 0:1 Благой, 11:44, 1:1 Романо (Митчел), 15:53, 2:1 Романо (Эскесен), 45:47.
Теги: спорт, хоккей, ХК Донбасс
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