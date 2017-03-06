«Донбасс» закрывает регулярку победой над «Кривбассом»

06.03.2017 07:05

Для "Донбасса" генеральная репетиция 1/2 финала Украинской хоккейной лиги прошла вполне успешно. На выезде дончане со счетом 6:3 обыграли своего будущего оппонента в плей-офф "Кривбасс".



Действующий чемпион долго не запрягал и уже в стартовые семь минут трижды поразил ворота соперника. Причем взятия ворот в исполнении Дениса Кочеткова и Романа Благого разделяют всего восемь секунд. Первый эффектно поразил цель с неудобной руки, оставив за спиной сразу двух оппонентов. Второй – мощно и точно бросил от левого борта в правый верхний угол.



Третий гол записал на свой счет Евгений Никифоров, а четвертый все в том же первом периоде – Никита Буценко. На результативный спурт гостей хозяева сумели ответить достойно лишь раз. Атаку с участием Кирилла Катрича и арендованного у "Донбасса" Алексея Вороны точным броском завершил Руслан Максименко.



Примечательно, что при таком количестве голов команды максимально дисциплинировано провели первую 20-минутку, ни разу не удалившись.



Второй период команды провели менее результативно, а единственный гол забили хозяева, сократив отставание до двух шайб. В дебюте третьего отрезка команда Александра Куликова и вовсе сократила отставание до минимума, но очень быстро комфортный перевес "Донбассу" вернул лучший бомбардир команды Никифоров, оформив дубль. А точку в последнем матче "регулярки" поставил Буценко.



Напомним, что 9 марта "Донбасс" снова встретится с "Кривбассом". Только теперь уже на "Альтаире" в первой игре 1/2 финала УХЛ сезона-2016/17.



Украинская хоккейная лига. 40 тур.



"Кривбасс" Кривой Рог – "Донбасс" Донецк – 3:6 (1:4, 1:0, 1:2).



Шайбы: 0:1 Кочетков (Захаров, Чердак), 03:44, 0:2 Р.Благой (Шафаренко, Петрухно), 03:52, 0:3 Никифоров (Р.Благой, Шафаренко), 06:19, 1:3 Максименко (Ворона, Катрич), 10:11, 1:4 Буценко (Лялька, Вл.Алексюк), 12:45, 2:4 Попов (Коваленко, Рябенко), 38:06-бол, 3:4 Белоусов (Слюсарь, Михеенок), 43:30-бол, 3:5 Никифоров (Шафаренко, Р.Благой), 54:49, 3:6 Буценко (Лялька), 59:02.

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»