В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины

29.01.2019 18:29

Запрет украинским футболистам выступать на неподконтрольной Украине части Донецкой области возмутил главу «футбольного союза «ДНР» Игоря Петрова.

Свое возмущение он выразил в интервью украинским СМИ, передает donpress.com.

Так, Петров заявил:

«Федерация футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол что ли играть в Донецке?! Надо отделять спорт и политику. Иначе так и заблудиться недолго».