Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины

29.01.2019 18:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины

Запрет украинским футболистам выступать на неподконтрольной Украине части Донецкой области возмутил главу «футбольного союза «ДНР» Игоря Петрова.

Свое возмущение он выразил в интервью украинским СМИ, передает donpress.com.

Так, Петров заявил:

«Федерация футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол что ли играть в Донецке?! Надо отделять спорт и политику. Иначе так и заблудиться недолго».



Теги: политика, Украина, Донбасс, спорт, футбол, СМИ, чемпионат, санкции, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх