Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)

15.10.2019 08:15

В понедельник, 14 октября, на НСК Олимпийский сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии со счетом 2:1. Голы забивали Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Криштиану Роналду, сообщает СТРАНА.ua.

Сборная Португалии, которая имеют статус действующих чемпионов Европы и победителей Лиги Наций, была обыграна впервые со времен чемпионата мира 2018 в России.

Таким образом, сборная Украины досрочно прошла в финальную, летнюю часть Чемпионата Европы с первого места в группе "В".