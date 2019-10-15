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Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)
15.10.2019 08:15
В понедельник, 14 октября, на НСК Олимпийский сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии со счетом 2:1. Голы забивали Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Криштиану Роналду, сообщает СТРАНА.ua.
Сборная Португалии, которая имеют статус действующих чемпионов Европы и победителей Лиги Наций, была обыграна впервые со времен чемпионата мира 2018 в России.
Таким образом, сборная Украины досрочно прошла в финальную, летнюю часть Чемпионата Европы с первого места в группе "В".
Теги: футбол, Португалия, Чемпионат Европы, Сборная Украины
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