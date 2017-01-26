В Казахстане началась обязательная регистрация мобильных телефонов

26.01.2017 10:10

В Казахстане мобильные операторы в рамках выполнения требований нового закона операторы мобильной связи уведомляют своих абонентов о необходимости зарегистрировать мобильные телефоны в государственной базе данных, сообщает Новое время.

Время на регистрацию пользователей в Казахстане дано до 1 июля текущего года, после этого незарегистрированные мобильные телефоны отключат. Проект курирует Министерство информации и связи Казахстана.

Крупнейшие операторы страны - Kcell і Beeline – поясняют, что такое решение принято в рамках выполнения закона, принятого 22 декабря. Это решение призвано помочь правоохранителям предотвращать преступления и разыскивать преступников.

Технически это будет реализовано при помощи регистрации уникального идентификационного номера телефона IMEI.