Все рубрики раздела
- В Казахстане началась обязательная регистрация мобильных телефонов10:10
- Volkswagen создал незамерзающее лобовое стекло09:50
- Ученые: Бактерии умеют исполнять «синхронный танец»09:08
- Студенты из США разработали "рыбомобиль" (ВИДЕО)09:00
- В "Укрзализныце" анонсировали "билетную революцию"17:00
- Американские генетики вывели муравьев-отшельников15:40
- В Тунисе изобрели крылатый ветрогенератор (ВИДЕО)15:00
- WhatsApp избавили от интернет-зависимости14:45
- Трамваи Мельбурна "запитают" от солнца13:45
- «Ростелеком» выпустил аналог Skype13:25
В Казахстане началась обязательная регистрация мобильных телефонов
В Казахстане мобильные операторы в рамках выполнения требований нового закона операторы мобильной связи уведомляют своих абонентов о необходимости зарегистрировать мобильные телефоны в государственной базе данных, сообщает Новое время.
Время на регистрацию пользователей в Казахстане дано до 1 июля текущего года, после этого незарегистрированные мобильные телефоны отключат. Проект курирует Министерство информации и связи Казахстана.
Крупнейшие операторы страны - Kcell і Beeline – поясняют, что такое решение принято в рамках выполнения закона, принятого 22 декабря. Это решение призвано помочь правоохранителям предотвращать преступления и разыскивать преступников.
Технически это будет реализовано при помощи регистрации уникального идентификационного номера телефона IMEI.
Теги: Казахстан, регистрация, мобильный телефон
- Мэр Ужгорода принес документы в ЦИК
- Янукович: Между Украиной и Таможенным союзом все еще впереди
- В Украине появилась еще одна политическая партия
- Минюст проверит отказы политическим силам в регистрации кандидатов на местных выборах
- ЦИК "заменила" Януковича в Партии регионов
- Покушение на коммуниста и "ужин" декларацией. Первые эксцессы избирательной кампании в Донбассе
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT22:30
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке22:19
- "Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции22:09
- Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения22:04
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево21:59
- Коломойский "сливает" "Днепр"11:00
- Как остановить Путина: политолог назвал неожиданный сценарий10:49
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Маршрутчики готовятся нанести новый ценовой удар10:25
- Новые счета и протесты: что ожидает украинцев в феврале10:12
- В Казахстане началась обязательная регистрация мобильных телефонов10:10
- КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло09:57
- Volkswagen создал незамерзающее лобовое стекло09:50
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины