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Архив - Наука и технологии

Илон Маск показал первые фото межпланетной ракеты Falcon Heavy

21.12.2017 15:15
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Илон Маск показал первые фото межпланетной ракеты Falcon Heavy

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фотографии почти полностью собранной ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракета уже находится на космодроме мыса Канаверал во Флориде, сообщает Новое время.
Три снимка Маск подписал фразой "Falcon Heavy на Мысе", не рассказав подробности о будущем запуске. На фотографиях можно видеть, что первые две ступени полностью собраны, но головная часть пока не смонтирована.
Дата запуска ракеты точно неизвестна. Предполагалось, что ее старт состоится в январе, а теперь журналисты смогли увидеть подтверждение этим слухам.
На снимках видно, что первая ступень Falcon Heavy будет состоять из трех соединенных секций, каждая из которых аналогична первой ступени Falcon 9. Суммарно при запуске 27 двигателей Мерлин 1D (по девять в каждой из секций) создают тягу 22 819 кН на уровне моря и 24 681 кН в вакууме.
Falcon Heavy, как и Falcon 9, будет оснащена элементами системы многоразового использования для контролируемого возвращения и мягкой посадки. Falcon Heavy сможет доставлять свыше 63,8 тонны на низкую опорную орбиту, до 26,7 тонны на геопереходную орбиту, до 16,8 тонны на Марс и 3,5 тонны на Плутон.



Теги: фото, Илон Маск, Falcon Heavy
 
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