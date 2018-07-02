Все рубрики раздела
- Минздрав выпустил бесплатное приложение для идентификации лекарств12:35
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Миллионер озолотит того, кто раскроет тайну Человека Марри22:28
- Жители Земли станут свидетелями летнего звездопада17:35
- В сеть выложили редкое фото снежного человека13:30
- В Германии изобрели "подушку безопасности" для смартфона (ВИДЕО)09:55
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину20:41
- Принят новый стандарт безопасности Wi-Fi16:10
Минздрав выпустил бесплатное приложение для идентификации лекарств
Чтобы защититься от подделок или завышенной цены на лекарства Министерство здравоохранения рекомендует использовать приложение "Лекарства Контроль" (больше по ссылке - http://likicontrol.com.ua/). Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра Ульяна Супрун. По ее словам, с помощью приложения можно проверить, покрывает ли оплату ваших лекарств государство, сообщает телеканал 112 Украина.
"В базу данных сервиса входят препараты, которые есть в программе "Доступные лекарства" (их стоимость полностью или частично оплачивает государство, больше здесь - http://moz.gov.ua/dostupni-liki) и также в Национальном перечне лекарственных средств (препараты от самых распространенных болезней, которые можно получить бесплатно в больнице, больше - https://www.natsperelik.com.ua/)", - рассказывает г-жа Супрун.
Далее она поясняет, что "необходимо ввести в поиск приложения торговое название или МНН (международные непатентованные названия лекарств, ред.) препарата и, если видите отметку с лого этих программ, - обязательно воспользуйтесь и не переплачивайте за лекарства!"
Что еще можно проверить в приложении "Лекарства Контроль":
- найти менее дорогие, однако столь же эффективные аналоги лекарств;
- ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;
- проверить не входит ли ваш препарат в серии лекарств, запрещенных к продаже.
Теги: Минздрав, приложение, лекарства
- Фиджи выгоняет дипломатических представителей соседних стран
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»
- В Украине женщины стали чаще делать аборты
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Минздрав выпустил бесплатное приложение для идентификации лекарств12:35
- Россия продлила транзитные ограничения для Украины12:25
- «Самый высокооплачиваемый» заместитель главы ДонОГА покинул свой пост12:08
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- РФ готова построить «Северный поток-2» за «свои кровные»11:40
- Ищем варианты: Гройсман рассказал, каких цен на газ ждать украинцам11:20
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля10:04
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ