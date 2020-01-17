Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В киевском метро установят "вежливые" турникеты

17.01.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В киевском метро установят "вежливые" турникеты

В Киеве решили избавиться еще от одного пережитка советского прошлого – «агрессивных» турникетов в метро. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает Знай.uа.
На их место придут новые, современные и безопасные устройства словацкого производства.
Заменят турникеты сразу на 15 станциях столичного метрополитена: «Героев Днепра», «Оболони», «Почайной», «Тараса Шевченко», «Контрактовой площади», «Площади Льва Толстого», «Лыбедской», «Кловской», «Дворце спорта», «Дружбы народов», «Выдубичах», «Славутиче», «Осокорках», «Позняках» и «Харьковской».
В новых турникетах оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты, смартфона с NFC, карточки оплаты проезда, «карточкой киевлянина», бумажным или электронным QR-билетом.



Теги: Киев, метро, турникет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх