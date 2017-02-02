На военных учениях в США разыгралась жуткая трагедия

02.02.2017 09:11

Пилот американского истребителя F16 ошибочно атаковал своих сослуживцев, в результате чего погиб один военный

Сообщение о происшествии поступило с авиабазы «Холломан» Военно-Вооруженных сил США, передает «РИА Новости».

Трагедия разыгралась во время военных учений в штате Нью-Мексико. Кроме одного погибшего также сообщается о ранении еще одного военнослужащего.

Предварительно известно, что пилот F16, по пока неизвестным причинам, во время ошибочной атаки выпустил несколько ракет класса «воздух-земля».

По данным источника, один из боеприпасов попал в группу военных. Получивший ранения солдат был госпитализирован, однако вскоре его выписали – травмы оказались незначительными.

Расследованием этого трагического инцидента занялось Министерство обороны США.

Источник: politeka.net