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На военных учениях в США разыгралась жуткая трагедия

02.02.2017 09:11
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На военных учениях в США разыгралась жуткая трагедия

Пилот американского истребителя F16 ошибочно атаковал своих сослуживцев, в результате чего погиб один военный

Сообщение о происшествии поступило с авиабазы «Холломан» Военно-Вооруженных сил США, передает «РИА Новости».

Трагедия разыгралась во время военных учений в штате Нью-Мексико. Кроме одного погибшего также сообщается о ранении еще одного военнослужащего.

Предварительно известно, что пилот F16, по пока неизвестным причинам, во время ошибочной атаки выпустил несколько ракет класса «воздух-земля».

По данным источника, один из боеприпасов попал в группу военных. Получивший ранения солдат был госпитализирован, однако вскоре его выписали – травмы оказались незначительными.

Расследованием этого трагического инцидента занялось Министерство обороны США.

 

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, Киев, метро
 
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