Высшее образование ждут 4 важных изменения в 2017

16.01.2017 13:50

В Министерстве образования и науки эксперты и общественность обсудили вопросы обеспечения качества высшего образования в Украине.

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

На 2017-й год Минобразования запланировало четыре ключевых изменения:

— разработка стандартов высшего образования;

— наработка методической базы и практической помощи вуза в создании системы внутреннего обеспечения качества;

— создание Национального репозитария академических текстов;

— использование технологии ВНО для отбора поступающих в магистратуру по специальности 081 «Право».

Разработка стандартов высшего образования продолжается с ноября 2015 года и до конца 2017 года в Минобразования планируют утвердить большинство из них: 120 для образовательного уровня «бакалавр», 80 — «магистр» и 50 — «доктор философии».

«Сейчас виден следующий алгоритм: создание системы внутреннего обеспечения качества вузов, ее сертификация, аккредитация вуза и самоаккредитация образовательных программ. И это будет уже не просто академическая автономия, а высокий уровень доверия государства вузам», — пояснил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Важным шагом в поддержку академической добродетели станет создание до конца 2017 года Национального репозитария академических текстов. В нем будут собраны фактически все образовательные и научные тексты в том виде, в котором они подвергаются обработке, просмотру и сравнению.

С 2017 года все, кто будет поступать на магистратуру по специальности «Право», должны будут сдавать ВНО. В прошлом году эта технология была апробирована в девяти вузах и получила положительную оценку. В целом же отбор в магистратуру по специальности «Право» с применением ВНО станет одним из инструментов для решения важной задачи, предусмотренного законом «О высшем образовании»: введение Единого государственного квалификационного экзамена по отдельным специальностям в 2019-2020 годах.

При обсуждении директор департамента высшего образования напомнил, что в целом в проекте Плана сформулированы четыре ключевых приоритета в сфере образования. Это — качественное, современное и доступное общее среднее образование (новая украинская школа); модернизация профессионально-технического образования; обеспечение качества высшего образования; новая система управления и финансирования науки.

«Эти четыре цели должны иметь синергетический связь, ведь в проекте есть вопросы, где высшее образование связана с новой украинской школой, в частности по реформе педагогического образования. Есть точки соприкосновения с профессионально-техническим образованием, поскольку постепенно реализуется задача о переводе образовательного уровня «младший специалист» в сферу профессионального образования. Что касается науки, то в последнее время она все активнее развивается в университетах, а не только в академических организациях», — подчеркнул Шаров.

Кроме того, по мнению Шарова, нам сегодня нужно перезагрузить систему последипломного образования, построить систему признания неформального образования и информального обучения.

Источник: politeka.net.