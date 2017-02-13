Чубаров розкрив подробиці стрілянини на адмінкордоні з Кримом

13.02.2017 11:08

Лідер кримських татар назвав дії військових «невмотивованим і силовим заняттям» облаштованої громадською організацією «Аскер» території

Про це повідомляє Politeka з посиланням на голову «Меджлісу» кримських татар, народного депутата України від БПП Рефата Чубарова.

Чубаров нагадав, що в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями ЗС України та членами громадської організації «Аскер».

За словами глави «Меджлісу», початком інциденту стало «невмотивоване і силове заняття» військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, який зараз формується.

«В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації «Аскер», робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації «Аскер», – заявив Чубаров.

За його інформацією, в даний час на місці інциденту працюють представники національної поліції і СБУ. Там же знаходяться представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов і координатор акції «Громадянська блокада Криму» Ленур Іслямов.



