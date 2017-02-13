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Чубаров розкрив подробиці стрілянини на адмінкордоні з Кримом
Лідер кримських татар назвав дії військових «невмотивованим і силовим заняттям» облаштованої громадською організацією «Аскер» території
Про це повідомляє Politeka з посиланням на голову «Меджлісу» кримських татар, народного депутата України від БПП Рефата Чубарова.
Чубаров нагадав, що в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями ЗС України та членами громадської організації «Аскер».
За словами глави «Меджлісу», початком інциденту стало «невмотивоване і силове заняття» військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, який зараз формується.
«В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації «Аскер», робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації «Аскер», – заявив Чубаров.
За його інформацією, в даний час на місці інциденту працюють представники національної поліції і СБУ. Там же знаходяться представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов і координатор акції «Громадянська блокада Криму» Ленур Іслямов.
Теги: Донбасс, Крым, стрельба, граница
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