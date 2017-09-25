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Грабители забили до смерти председателя правления “Киевоблэнерго”

25.09.2017 14:30
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Грабители забили до смерти председателя правления “Киевоблэнерго”

В с. Белогородка Киево-Святошинского района 24 сентября в результате нападения банды грабителей погиб председатель правления ЧАО "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает телеканал 112 Украина.
Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался.
Установлено, что около 20 часов группа неизвестных лиц проникла во двор дома через забор. Сначала они напали на хозяина, затянули его в дом, а там связали вместе с женой. После этого нападавшие начали избивать супругов, требуя признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники забрали около 15 тысяч гривень, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.
"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом", – отметил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.



Теги: Киев, убийство, облэнерго, председатель
 
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