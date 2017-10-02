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Гидрометцентр предупреждает о новых заморозках в стране
В ближайшие дни погоду на территории Украины будет определять мощный антициклон, который идет в страну с севера, и в большинстве регионов в ночные часы ожидаются заморозки.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики предупредили, что сегодня, 2 октября, в Украине будет очень холодно и облачно, однако осадки не прогнозируются. «Хотя солнышка и будет больше по сравнению со вчерашним днем, однако влияние холода помешает хорошо прогреться воздуху. Максимальные значения ожидаем в пределах 9-14 градусов тепла, в Прикарпатье и Закарпатье 15-19 градусов. Ветер будет умеренным», - отметили в Гидрометцентре. В ночь на вторник, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки на почве - в северных и южных регионах, но только местами, а уже в ночь на среду заморозки затронут Киевскую область.
Напомним, что ранее синоптики сообщили о том, что существенного потепления в Украине уже не будет. Более того, во второй половине месяца будет вторая волна понижения температуры, и ожидается выпадение первого снега и даже гололедица.
Теги: Донбасс, погода, заморозки
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