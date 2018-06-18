- Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится16:30
- Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»16:10
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится
Верховная Рада значительно сократит размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Нину Южанину, передает УНИАН.
Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты № 8487 и № 8488 соответственно.
Акцизный налог с ввезенных в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро. Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты.
Размер акцизного налога, который нужно будет оплатить, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.
Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста - это количество полных календарных лет. Формула расчета будет выглядеть так: Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога
Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем: объем двигателя: 2000 см3, год выпуска авто: 2012 (полных 5 лет) 50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.
Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем: объем двигателя: 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10) 75 (евро) х 1,6 (1600 см3/ 1000) х 10 (лет) = 1200 евро.
Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньшим, чем тот, что действует сегодня. Разница в размере ставок для разных по объему двигателя авто не будет существенной. В то же время акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, который будет стимулировать к покупке более новых авто.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, авто, растаможивание
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится16:30
- Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»16:10
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Чили научились ловить туман и варить из него пиво15:12
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»