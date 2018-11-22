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Пугающие платежки за ЖКХ-услуги: что делать потребителям
Председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев пояснил, как поступать украинским потребителям, которые получили платежки за услуги жилищно-коммунального хозяйства с начисленными ошибочными суммами.
Эксперт уверяет, что не стоит оплачивать всю сумму. Лучше дождаться корректного счета или оплатить за фактически потребленные услуги, пишет avdeevka.city.
По словам Козырева, если эти ошибки в сторону завышения суммы платежа, и компания требует платить больше, спешить платить не надо. «Во всяком случае, не надо платить сомнительную сумму, поскольку убытки понесет потребитель, а не эта компания. Сначала надо выяснить, насколько это законно. Надеяться на то, что они потом перечислят все, как обещают, бесполезно: мы знаем, какое отношение к потребителям коммунальных услуг, особенно со стороны компаний-монополистов», - подчеркнул эксперт.
По его словам, пользователь может либо оплатить ту сумму, которую он, по его подсчетам, действительно должен платить за потребленные услуги, или же дождаться, когда компания, предоставляющая услуги, сделает перерасчет и предоствит корректный счет.
Эксперт считает, что не следует бояться начисления «долга», так как не внесение разового платежа не влечет за собой штрафных санкций. Также он уточнил, что если же ошибка носит системный характер, то стоит обратиться с платежками к юристу. При этом можно воспользоваться помощью либо бесплатного юриста, либо юриста службы по оказанию первой правовой помощи.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство будет жестко наказывать за завышенные счета в платежках за жилищно-коммунальные услуги.
Теги: Украина, Донбасс, ЖКХ, квитанция, услуги
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