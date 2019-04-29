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Поливальный понедельник: что необходимо сделать в первый день после Пасхи
Поливальный понедельник отмечается ежегодно в первый день после светлого праздника Пасхи. В нынешнем году он припадает на 29 апреля. Существует традиция, что в Поливальный понедельник обливают девушек холодной водой. Считается, что это придает им еще больше красоты, здоровья и защищает от различных болезней.
Со времен Киевской Руси сохранился обычай обливать водой девушек, которые хотят выйти замуж. Если парень обольет молодую в Поливальный понедельник, то она обязательно выйдет замуж за любимого. Если давно не было дождя, следует найти могилу утопленника или самоубийцы и облить ее водой. Было поверье, что они имеют власть над дождями и могут помочь.
Воде всегда приписывали чудесные свойства. Во времена языческих богов на Киевской Руси проводили весенние купания и обливания, которые называли магическими ритуалами. С помощью таких обрядов призывали дожди, необходимые для хорошего урожая. В народе верили, что так можно очиститься не только внешне, но и внутренне, а также излечиться от серьезных болезней.
Стоит отметить, что нужно было обливать как себя, так и все вокруг – домашних животных, птицу, ульи, пастухов перед выходом на поле. Чтобы вылечить кого-нибудь от болезни, водой мыли образы или предметы из серебра, а потом обливали ею больных заиканием, эпилепсией, лихорадкой. Только сделать это нужно было неожиданно.
Но в основном праздник связывали с очищением внутреннего духовного мира. Небольшие группы мужчин или парней ходили в гости к соседям. Там они устраивали яркие представления с песнями, танцами и обязательным расхваливанием хозяйки дома. За это они получали щедрые подарки от хозяев дома. Принято было дарить хлеб, яйца, водку, пироги или деньги.
Приметы на Поливальный понедельник
Синий небосвод при безветрии – к скорому дождю.
День выдался солнечным и ясным, значит, таким же будет и лето.
Если с самого утра в Поливальный понедельник зарядил дождь, значит, и лето будет дождливым.
Если птицы вернулись из теплых стран, но не поют – еще будут морозы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, Пасха, обряд
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