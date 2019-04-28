Пасха-2019: что категорически запрещено делать в церкви

28.04.2019 07:10

Пасха - важный религиозный праздник. В этот день все идут в церковь, чтобы посвятить праздничную корзину. В связи с этим существует ряд примет о том, что запрещено делать в церкви, пишет kp.ua.