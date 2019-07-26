"Все будем менять", - Разумков впервые начал открыто говорить о медреформе. ВИДЕО

26.07.2019 11:33

Медицина в Украине будет переведена на страховые рельсы, однако это будет не сразу.

Об этом он рассказал в эфире "Право на владу", передает "Диалог.UA".

Ранее в Раде зарегистрировали неоднозначный законопроект, ограничивающий доступ граждан к медицине. Так, Разумков уяснил, что современная медицина в Украине будет и она будет страховой. Он пояснил, что перевод на страховую медицину должен быть поступательным, так как резкий скачок к другой форме может обернуться глобальными последствиями. Глава партии "Слуга народа" выразил мнение, что в стране слишком много незащищенных слоев населения, которые столкнуться с трудностями при прекращении финансирования государством медицины. Он не сказал, что будет с нынешней главой МОЗ и когда начнется следующий этап медицинской реформы.

Ранее политический аналитик Сергей Фурса прокомментировал большое интервью кандидата в президенты Украины актера Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал реформу Ульяны Супрун, став, по сути, на сторону медицинской мафии.