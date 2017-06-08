У профільних комітетах ВРУ підтримали проект медреформи – нардеп

08.06.2017 09:35

Профільні комітети українського парламенту висловилися «за» запропонований урядом проект медичної реформи під час сьогоднішніх засідань, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Відповідну інформацію в ефірі телевізійного каналу «112 Україна» оприлюднив представник комітету, що опікується питаннями охорони здоров’я Сергій Березенко. Нардеп повідомив, що у комітеті з питань соцполітики, зайнятості і пенсійного забезпечення та комітеті з питань бюджету ухвалили рішення внести розгляд законопроектів № 6327 та №6329 до сесійної зали ВРУ. Крім того, Березенко додав, що вже під час ранкового засідання в четвер, 8 червня, парламентарі можуть розглянути відповідні законопроекти у першому читанні.



Варто нагадати, що напередодні члени Національної ради Реформ підтримали проект реформи медичної системи, що був запропонований МОЗ. Слід відмітити, що медична реформа пропонує змінити принципи фінансування з виділення коштів на утримання лікарень на фінансування безпосередньо медичних послуг. Також в уряді прогнозують, що зарплатня медиків буде від 10 до 23 тисяч гривень.

Источник: http://replyua.net