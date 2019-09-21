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Погода в Украине — какой будет погода 21 сентября

21.09.2019 12:15
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Погода в Украине — какой будет погода 21 сентября

В Украине 21 сентября в большинстве областей будет солнечная погода, дожди возможны на востоке страны.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков небольшие дожди ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха днем +12+14, ночью +3+5. На юге страны без осадков, днем +15+16, ночью +6+8.

В западных областях температура воздуха днем +13+15, ночью ожидается +3+5. В центре и на севере страны днем будет +12+14, ночью +3+4.

В Киеве будет переменная облачность, днем +12+14 градусов, ночью + 3+5 градусов .

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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