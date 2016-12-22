Умер на улице: в России не стало последнего внука Сталина

22.12.2016 19:38

В Москве в четверг скончался Евгений Джугашвили, внук советского вождя Иосифа Сталина.

Об этом пишет Life со ссылкой на информированный источник, передаетАпостроф.

Отмечается, что Джугашвили умер прямо на улице. Не смотря на попытки прибывших на место инцидента медиков, спасти внука бывшего лидера СССР не удалось.

Согласно информации, мужчину нашли на северо-востоке Москвы, около его дома.

На момент смерти внуку Сталина было 80 лет. Он являлся кандидатом исторических наук, кандидатом военных наук, профессором.

С 2001 года он возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. Являлся гражданином Грузии и РФ.

Источник: from-ua.com.