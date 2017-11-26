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Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
Переворот в Луганске, следствием которого стала пусть и декоративная, но смена власти в пророссийской группировке "ЛНР", застал Кремль врасплох. А последующие действия дали Украине дополнительные доказательства о вмешательстве России в ситуацию на Донбассе. Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог Андрей Пионтковский.
По мнению эксперта, смещение главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, "это не инициатива Кремля, но там, очевидно, вмешались". "Это как раз дало прекрасные аргументы украинской стороне говорить о прямом военном вмешательстве России. Известно, сколько туда приехало военной техники", - отметил российский политолог.
Он считает, что приход "хунты" в Луганске — "это традиционные разборки лугандонских бандитов", подчеркивая, что такое происходит "не в первый раз" и "там уже ликвидировано достаточно бандитов".
"Мне кажется даже, что Москву это застало врасплох, судя по отсутствию всякой реакции и комментариев. И, например, об этом совершенно ничего не говорят в российском МИДе", — отметил Пионтковский.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Теги: Россия, Донбасс, переворот, Луганск, ЛНР, ОРЛО
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