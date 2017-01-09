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Россию признали одной из самых опасных для прессы стран
Россия вошла в пятерку самых опасных для представителей СМИ стран.
Об этом говорится в отчете International News Safety Institute’s, передает Politeka.
Россия соседствует с такими странами, как Колумбия, Мексика, Афганистан и Ирак.
Всего в прошлом году при исполнении погибли 115 журналистов. Накануне в России погибли девять журналистов — все они находились на борту военного самолета, который следовал в Сирию. Напомним, самолет потерпел катастрофу над Черным морем. В Кабуле возле здания посольства Российской Федерации террористы подорвали микроавтобус, развозивший по домам сотрудников Tolo TV. В результате теракта погибли 7 человек и пострадали еще 25.
Кроме того, журналисты погибли и в авиакатастрофе самолета British Aerospace из Боливии. В числе пассажиров были 22 футболиста бразильского ФК «Шапекоэнсе» и журналисты Fox Sports.
В Сирии погибли 5 человек. В отчете отмечают, что там уменьшается количество работающих журналистов-международников, эту функцию на себя берут местные активисты.
Источник: politeka.net.
Теги: Россия, Донбасс, пресса
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