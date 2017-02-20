Убийство Ким Чен Нама: Малайзия ждет объяснений посла КНДР

20.02.2017 09:30

Министерство иностранных дел Малайзии вызвало «на ковер» посла Северной Кореи в связи субийством брата лидера КНДР Ким Чен Ына

Как отмечает RT со ссылкой на агентство Kyodo, автомобиль главы дипломатического ведомства КНДР якобы уже прибыл к зданию малайзийского МИД.

В то же время не уточняется, был ли посол Ким Чен Ына в этом авто.

По словам источников, знакомых с ситуацией, дипломаты Малайзии планировало вызвать северокорейского коллегу в связи с заявлениями, которые он сделал о передаче тела убитого в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама.

Ранее в полиции Малайзии заявили, что родственники погибшего брата лидера КНДР должны были прилететь в страну для выдачи тела.

Напомним, как сообщала Politeka, 14 февраля в Куала-Лумпуре был убит сводный брат северокорейского лидера. Предполагается, что Ким Чен Нама могли ликвидировать из-за наследства, который тот получил от своего отца, в прошлом — лидера Северной Кореи Ким Чен Ира.

Позже СМИ опубликовали фото Ким Чен Нама, которое было сделано сразу после его отравления.

Также была обнародована видеозапись последних минут жизни брата лидера Северной Кореи.

Источник: politeka.net