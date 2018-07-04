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Завтра Евросоюз продлит санкции против России

04.07.2018 19:15
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Завтра Евросоюз продлит санкции против России

Совет Евросоюза завтра утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Неназванный европейский дипломат сообщил: «Решение Совета ЕС ожидается завтра. Правовой акт о продлении санкций будет опубликован в следующий понедельник».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
 
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