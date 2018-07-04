Последние новости раздела
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота16:15
- Украинцы могут остаться без виз в ЕС из-за налоговой14:38
- Порошенко назвал дату вступления в ЕС12:38
- Китай предупреждает о нависшей над миром глобальной торговой войне11:10
- Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)10:32
- СМИ сообщили о гибели сына лидера террористов ИГИЛ в Сирии10:16
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение09:05
Завтра Евросоюз продлит санкции против России
04.07.2018 19:15
Совет Евросоюза завтра утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении экономических санкций против России еще на полгода.
Неназванный европейский дипломат сообщил: «Решение Совета ЕС ожидается завтра. Правовой акт о продлении санкций будет опубликован в следующий понедельник».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
Читайте также:
- Нужно немного потерпеть: ЕС продлит санкции против России на следующей неделе
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- ЕС продлил санкции против России еще на полгода
- Евросоюз продлит санкции против РФ
- Еврокомиссар назвал "разумную цену" российского газа для Украины
- Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Как получить субсидию в Украине, если работаешь за границей17:03
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе