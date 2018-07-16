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В сеть выложили уникальное видео крушения НЛО
16.07.2018 07:10
Американцы стали свидетелями катастрофы, произошедшей с кораблем пришельцев.
Отмечается, что очевидцы во время прогулки по набережной в одном из американских городов заметили необычный объект в небе, напоминавший по очертаниям транспортное средство инопланетян.
По данным исследователей, корабль инопланетян, потерпевший крушение, был нагрет до высоких температурных показателей. Уфологи отметили, что в воды океана упал именно инопланетный корабль, а не астероид или фрагменты космического тела.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, американец, катастрофа, НЛО, крушение
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