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В сеть выложили уникальное видео крушения НЛО

16.07.2018 07:10
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В сеть выложили уникальное видео крушения НЛО

Американцы стали свидетелями катастрофы, произошедшей с кораблем пришельцев.

Отмечается, что очевидцы во время прогулки по набережной в одном из американских городов заметили необычный объект в небе, напоминавший по очертаниям транспортное средство инопланетян.

По данным исследователей, корабль инопланетян, потерпевший крушение, был нагрет до высоких температурных показателей. Уфологи отметили, что в воды океана упал именно инопланетный корабль, а не астероид или фрагменты космического тела.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, американец, катастрофа, НЛО, крушение
 
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