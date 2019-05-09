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Обнаружена новая форма жизни

09.05.2019 22:43
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Обнаружена новая форма жизни

Исследователи проанализировали ДНК одноклеточных.

Команда ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) обнаружила морские микроорганизмы, которые получают энергию для жизнедеятельности, используя мышьяк. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Alert.

Исследователи проанализировали ДНК одноклеточных, обитающих в зоне кислородного минимума, который располагается на глубинах от 200 до 1000 метров. В отсутствии кислорода организмы обычно используют для дыхания окисленные соединения серы и азота в качестве акцепторов электронов. Однако специалисты обнаружили гены, участвующие в окислении и восстановлении мышьяка, являющегося ядом для людей и других животных.

О существовании подобных организмов было известно и ранее, однако до сих пор их не находили в океане. Считалось, что мышьяк использовался для дыхания в те времена, когда на Земле было мало кислорода. 

По оценкам, дышащие мышьяком одноклеточные составляют около одного процента морских микробных сообществ и делают значительный вклад в биохимические циклы бескислородных океанических зон.



Теги: Донбасс, ДНК, ученые
 
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