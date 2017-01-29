Чому не можна чистити зуби після їжі?

29.01.2017 14:12

Якщо чистити зуби після кожного прийому їжі, можна завдати шкоди їхньому здоров'ю, стверджують американські стоматологи з Академії загальної стоматології. Детальніше у "Країні Здоров'я"

За словами фахівців, багато хто вважає, що після їжі потрібно обов'язково почистити зуби, причому, якомога швидше. Однак в ході нового дослідження з'ясувалося, що чистка протягом 20 хвилин після їжі призводить до демінералізації зубів і провокує швидку ерозію емалі.



Справа в тому, що кислота в продуктах (особливо в газованій воді) руйнує дентин - шар, розташований під емаллю. Взявшись чистити зуби майже відразу після їжі, можна фактично проштовхнути кислоту ще глибше в структуру зуба, прискоривши процес розкладання, відзначають медики. Експерти настійно рекомендують вичікувати мінімум годину, щоб уникнути небажаних наслідків для здоров'я зубів.



Джерело:telegraf.com.ua

