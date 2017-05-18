Слова, очищающие душу от негатива

18.05.2017 08:43

Молитва — это обращение к Высшим силам. Такое общение открывает энергетический канал, с помощью которого человек избавляется от страхов, сомнений и очищает душу от негативных проявлений. Слова молитвы не должны звучать формально и косноязычно. В произношении важно не заучивание церковных текстов, а истинная вера и готовность открыть свою душу, встать на праведный путь и попросить помощи у Высших сил в любой ситуации.

Церковь не делит молитвы на сильные и слабые. Каждое произнесенное слово, обращенное к Богу, имеет свое действие. Наполненная верой молитва способна изменить жизнь каждого, поменять пространство вокруг человека, оградить его от неприятностей, исцелить и привлечь в жизнь удачу.

Молитва от негатива

Самой главной молитвой и оружием православных является «Отче наш». Она способна разрушить оковы любого негативного воздействия, укрепить веру, избавить от порчи и сглаза. Следует читать молитву раз за разом, пока в душе не останется места для разочарования и обиды. Для этого занятия важно отпустить мысли и верить в благополучный исход. Через некоторое время вы почувствуете, как тело наполняется легкостью, настроение поднимается и появляется тяга к активным действиям во благо себе и окружающим.

Молитва, очищающая душу

Каждую молитву следует читать неоднократно. Лучше, если это будет целый цикл в течение нескольких дней, а то и недель. Утренняя и вечерняя ежедневные молитвы не просто очистят от негатива, но и дадут уверенность в себе, позволят понять, что нет ничего несбыточного, а с помощью Бога избавиться от негатива гораздо проще. Следует не жалеть себя, не оплакивать горькую судьбу, а действовать.

«Господь Всемогущий! На Тебя и волю Твою уповаю. Приключилась со мной, рабом грешным (имя) беда. Дьявольские проявления не дают душе моей успокоиться. Благослови, Господи, не держать зла на недругов своих, и со смирением принимать все трудности. С честью и Твоей помощью находить выход из них. Зажги в душе моей свет, чтобы чернота, ее затмевающая, не возымела действия. Аминь».

Молитвы от негативного воздействия

В случае, если вы почувствовали негативное влияние на себе, не паникуйте. Для начала выберите время, чтобы остаться в одиночестве. Приобретите церковные свечи и зажгите их. Всматривайтесь в пламя свечи и ни в коем случае не вините никого в своих бедах. Негативная энергетика, исходящая из вас, не принесет никакой пользы. Оставьте возмездие Высшим силам, ведь не было еще ни одного случая, чтобы людям, творящим зло, не воздалось за их грехи. После того, как вы успокоитесь, осените себя крестным знамением и произнесите молитву «Верую». Настроившись на общение с Богом, попросите у него помощи в вашем желании избавиться от жизненных неприятностей.

«Господи Иисусе! Помоги мне, рабу грешному (имя) избежать зависти людской, негатива в мою сторону и не дай мне вершить свой суд самовольный над грешниками. Греховные мысли уводят меня от веры, и не дают вести жизнь праведную. Избавь меня от зависти, помыслов нечистых. Воздай, Боже, обидчикам моим, но избавь их от страданий, ибо действовали они не по своей воле, а по наущению дьявольскому. Аминь».

Молитва-обряд против любого проявления негатива

В воскресный день необходимо прочесть молитву «Отче наш» три раза при зажженной церковной свече. После каждого прочтения следует перекреститься и поклониться. Затем нужно умыться святой или проточной водой и произнести:

«Верую в Господа Всемогущего! Верую в помыслы его и деяния! Оставляю свою судьбу в его руках. Снимаю с себя негатив с Божьей помощью и поддержкой».

После такого ритуала следует вновь зажечь свечу, а на листке бумаги записать все проявления негатива, что приключились с вами. Сожгите написанное на пламени свечи, а затем еще раз прочтите молитву «Отче наш».

Каждая молитва не только приближает нас к Господу, но и помогает взрастить душу в праведности и благочестии. Эти слова укрывают от любых невзгод и отводят болезни, неприятности и негатив. Следуйте заповедям и не держите зла на своих обидчиков.

Источник: https://mirkrasoty.life