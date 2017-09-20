23 сентября 2017 года – новая дата конца света

20.09.2017 17:43

23 сентября Землю ждет апокалипсис. Как информирует replyua.net, такой печальный прогноз сделал Дэвид Мид, известный американский футуролог. Он заявил, что уже сегодня, 20 сентября, к нашей планете вплотную приблизится планета Нибиру, а спустя три дня она столкнется с Землей и уничтожит на ней все живое.

При этом футуролог заявляет, что элита знает о приближении Нибиру, и она успеет спастись. Мид долгое время изучал библейские тексты и считает, что в некоторых из них закодирована дата конца света – 23 сентября этого года. Планета Нибиру вплотную приблизится к Земле, произойдет катастрофическое землетрясение, указывает Мид на Откровение 12:6. В тексте говорится о «великом землетрясении», когда «солнце стало черным», а «луна покраснела».

Гравитационное поле таинственной планеты приведет к сильнейшим цунами и землетрясениям. Не только Мид утверждает, что 23 сентября произойдет конец света, и самые богатые люди на Земле уже подготовились к нему. Многие уфологи и ученые неоднократно говорили, что в период с конца сентября и до конца октября Земля может погибнуть.