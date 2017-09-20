Все рубрики раздела
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Грустная судьба Азовского моря 16:36
- Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент09:20
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца08:29
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!08:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!07:48
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО07:27
23 сентября 2017 года – новая дата конца света
23 сентября Землю ждет апокалипсис. Как информирует replyua.net, такой печальный прогноз сделал Дэвид Мид, известный американский футуролог. Он заявил, что уже сегодня, 20 сентября, к нашей планете вплотную приблизится планета Нибиру, а спустя три дня она столкнется с Землей и уничтожит на ней все живое.
При этом футуролог заявляет, что элита знает о приближении Нибиру, и она успеет спастись. Мид долгое время изучал библейские тексты и считает, что в некоторых из них закодирована дата конца света – 23 сентября этого года. Планета Нибиру вплотную приблизится к Земле, произойдет катастрофическое землетрясение, указывает Мид на Откровение 12:6. В тексте говорится о «великом землетрясении», когда «солнце стало черным», а «луна покраснела».
Гравитационное поле таинственной планеты приведет к сильнейшим цунами и землетрясениям. Не только Мид утверждает, что 23 сентября произойдет конец света, и самые богатые люди на Земле уже подготовились к нему. Многие уфологи и ученые неоднократно говорили, что в период с конца сентября и до конца октября Земля может погибнуть.
Теги: Донбасс, прогноз, конец света
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Главврач избил врача-стоматолога15:48
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика14:51
- Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие14:29
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе12:21
- Отвоевался: на Донбассе самоликвидировался 31-летней боевик из Донецка Илья Джурило11:21
- Как «ДНР» зарабатывает на комендантском часе 10:07
- Блогер: В «ДНР» хотят ввести акциз на медицинские настойки содержащие спирт09:31
- Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге19:01
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Победителя "Евровидения-2017" срочно госпитализировали для пересадки сердца16:45
- Грустная судьба Азовского моря 16:36
- Сергея Бубку заподозрили в коррупции16:25
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Грустная судьба Азовского моря 16:36
- Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент09:20
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца08:29
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!08:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!07:48
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО07:27
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть
- Чем вредна халва
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе