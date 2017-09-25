9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ

25.09.2017 09:10

Все знают, что стресс повышает аппетит.



Во время стресса уровень кортизола сначала повышается, потом резко падает. В этот момент телу необходимо восполнить запас энергии, а потому человеку начинает хотеться есть. Также во время стресса организму существенно не хватает магния и цинка, запасы которых необходимо восполнять. Какие продукты помогут нам в этом?



1. Форель содержит огромное количество жирорастворимых витаминов и жирных кислот, а также витаминов группы В. А витамин В6, к тому же, помогает вырабатывать серотонин, благодаря которому люди и чувствуют себя счастливыми.



2. Мясо кролика – диетическое и содержит уникальный состав витаминов и микроэлементов. Среди них марганец, железо, калий, цинк, втор, витамины группы В. И этот состав прекрасно лечит хандру.



3. Если хочется есть, можно погрызть миндаль. Он не только насыщает, но и уменьшает чувство усталости, раздражительности и агрессии. А все благодаря значительному содержанию в миндале цинка.



4. Брокколи внимает тревожность, приступы паники и беспокойство. В нем содержится значительное количество фолиевой кислоты, которая прекрасно лечит даже депрессию.



5. Также пантотеновую кислоту и витамины группы В содержит морская капуста. Она прекрасно снимает хроническую усталость и улучшает функцию надпочечников.



6. Также состояние нервной системы прекрасно улучшает баранина. Правда, с ней важно не переусердствовать, потому что в ее состав входит тяжело перевариваемых жир.





